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İstanbul’dan kaçak gelen iki kişi Kastamonu’da yakalandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.05.2020 16:47 | Son Güncelleme

İstanbul’dan izinsiz gelen ve sokağa çıkma yasağı bulunan iki kişi Kastamonu’nun Araç ilçesinde yakalandı.Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 6 Mayıs 2020 günü Araç ilçesi Yeşilova Köyü D-030 Karayolu üzerinde jandarma kontrol noktasında durdurulan bir nakliye kamyonunda seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan (2) şahıs ve araç şoförü hakkında cezai işlem uygulandı.İstanbul ilinden gelen ve tekstil malzemesi taşıyan kamyon sürücüsü (M.D) aracında yolcu olarak bulunan (2) şahsın anne ve babası olduğunu bildirmiş, jandarma ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde şahısların (H.E., 1946 doğumlu) ve (K.E., 1951 doğumlu) isimli şahıslar oldukları ve aynı aileden olmadıkları, seyahat izin belgesi olmadan İstanbul ilinden Cide ilçesine gitmek üzere para ödeyerek yolculuk yaptıkları tespit edildi.Şahıslara seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapmaları ve sosyal mesafe kuralına uymamaları sebebiyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 392 TL, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kanunu kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle kişi başı 3 bin 150TL ve araç şoförü (M.D) ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanuna muhalefetten (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) 2 bin 456TL idari para cezası uygulandı ve araç 15 gün trafikten men edildi.

İstanbul’dan izinsiz gelen ve sokağa çıkma yasağı bulunan iki kişi Kastamonu’nun Araç ilçesinde yakalandı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca 6 Mayıs 2020 günü Araç ilçesi Yeşilova Köyü D-030 Karayolu üzerinde jandarma kontrol noktasında durdurulan bir nakliye kamyonunda seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapan (2) şahıs ve araç şoförü hakkında cezai işlem uygulandı.
İstanbul ilinden gelen ve tekstil malzemesi taşıyan kamyon sürücüsü (M.D) aracında yolcu olarak bulunan (2) şahsın anne ve babası olduğunu bildirmiş, jandarma ekiplerince yapılan kimlik kontrolünde şahısların (H.E., 1946 doğumlu) ve (K.E., 1951 doğumlu) isimli şahıslar oldukları ve aynı aileden olmadıkları, seyahat izin belgesi olmadan İstanbul ilinden Cide ilçesine gitmek üzere para ödeyerek yolculuk yaptıkları tespit edildi.
Şahıslara seyahat izin belgesi olmadan yolculuk yapmaları ve sosyal mesafe kuralına uymamaları sebebiyle 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında kişi başı 392 TL, 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kurulu Kanunu kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ikametlerinden dışarıya çıkma kısıtlamasına uymamaları nedeniyle kişi başı 3 bin 150TL ve araç şoförü (M.D) ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanuna muhalefetten (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) 2 bin 456TL idari para cezası uygulandı ve araç 15 gün trafikten men edildi.

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Kastamonu Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
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Sabah
05:26
Öğle
12:46
İkindi
16:40
Akşam
19:56
Yatsı
21:33

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Gültürk Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Yeni Sağlık Eczanesi
Bozkurt
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