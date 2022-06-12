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İstanbul'dan Kars'a getirilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi

12.06.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan Kars'a getirilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi

İstanbul'dan Kars'a getirilen 74 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yakalanan ve sınır dışı edilmek üzere Kars'a getirilen 74 Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.

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