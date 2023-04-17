İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getiren 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Ekiplerin takibinin ardından B.K. ile H.H'nin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 12,58 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden B.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

