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İstanbul’dan Tokyo’ya bisikletleriyle yola çıkan İngiliz çift: “Eskişehir’deki insanlar kadar içten gülen kimse yok”

30.05.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisikletleriyle Asya kıtasını gezmek için İstanbul’dan yola çıkan İngiliz çift, Tokyo yolculuğundaki ara duraklardan biri olan Eskişehir’i çok beğendiklerini söyledi.

İstanbul’dan Tokyo’ya bisikletleriyle yola çıkan İngiliz çift: “Eskişehir’deki insanlar kadar içten gülen kimse yok”

Bisikletleriyle Asya turu yapmak isteyen İngiliz çift İstanbul’dan çıktıkları yolda Eskişehir molası verdi. Eskişehir’i çok beğendiklerini belirten çift geçecekleri ülkelerin tadını çıkararak tüm coğrafyayı keşfedip Tokyo’ya varmak istediklerini söyledi. Yaklaşık 9 aylık bir yolculuk planladıklarını dile getiren 49 yaşındaki James, yolculuklarının henüz başında olmalarına rağmen Eskişehir’in ve Eskişehirlilerin seyahatlerinde önemli bir hatıra olacağının altını çizdi. Eşi Claire ile yolculuklarının çok eğlenceli geçtiğine değinen James, Eskişehir’de karşılaştıkları insanların çok içten güldüğünü ve samimi olduğunu söyledi.

“ESKİŞEHİR’E BAYILDIM”

Seyehat etmeyi çok sevdiğini ve eşiyle birlikte bu yolculukta olmaktan mutlu olduğunu dile getiren James, şöyle konuştu:
Birleşik Krallık vatandaşıyım, Londra’lıyım. Eşimle birlikte İstanbul’dan Tokyo’ya bisikletle gitmek için yola çıktım. Genellikle çadırda konaklıyoruz ama bazen birileri bizi evlerinde misafir ediyor. Dün de harika bir bisiklet otelinde kaldık. Burada çok güzel iki gün geçirdik ve gerçekten Eskişehir’e bayıldım. İnanılmaz bir şehir, burada çok yüksek bir enerjiye sahip bir hayat var. İnsanlar çok içten gülüyor, asla yabancılık çektirmiyor ve sürekli içten gülücükler saçıyorlar.”

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