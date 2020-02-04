YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. İstanbul’dan Tosya Kaymakamlığına kitap bağışı

İstanbul’dan Tosya Kaymakamlığına kitap bağışı

KASTAMONU HABERLERİ  | 04.02.2020 18:24 | Son Güncelleme

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesine İstanbul’dan kitap bağışında bulunuldu.Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesini sosyal medya üzerinden gören ve İstanbul’daki ikamet eden Çağla Işıklı, projeye destek vermek için Kaymakamlık ile irtibata geçti.

İstanbul’dan Tosya Kaymakamlığına kitap bağışı

Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesine İstanbul’dan kitap bağışında bulunuldu.
Tosya Kaymakamlığı tarafından başlatılan “Okuyan Bir Tosya Hayalim Var” projesini sosyal medya üzerinden gören ve İstanbul’daki ikamet eden Çağla Işıklı, projeye destek vermek için Kaymakamlık ile irtibata geçti. Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ile görüşen Çağla Işıklı, topladığı kitapları Tosya Kaymakamlığına teslim etti. Projeye verdiği destek için teşekkür eden Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, “’Okuyan Bir Tosya Hayalim Var’ adıyla başlatmış olduğum kitap okuma kampanyamızı sosyal medyadan görerek destek olmak için İstanbul’dan bize bu kitapları ulaştıran Çağla Işıklı hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Bunlar son derece nitelikli ve yeni kitaplar. Yarıyıl tatil dönüşü okullarımızın kütüphanelerinde öğrencilerimiz ile buluşacak” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kastamonu Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:20
Sabah
07:47
Öğle
13:04
İkindi
15:45
Akşam
18:10
Yatsı
19:32

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Bilge Eczanesi
Merkez
Güzey Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Emin Eczanesi
Bozkurt
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emekli albay Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı

Emekli albay Kastamonu’da son yolculuğuna uğurlandı

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Gaziye madalyasını Kaymakam Pişkin verdi

Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyor

Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyor

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Kastamonu’da Trafik Kazası: 1 Ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.