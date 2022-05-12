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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 7 şüpheli Samsun'da yakalandı

12.05.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 7 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın 7 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir apartta saklandığını belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada, 3 paket halinde 651,40 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren M.E, İ.K, E.T. ve B.T. ile bağlantısı tespit edilen B.T. isimli kadın ile O.A. ve U.E. gözaltına alındı.

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