İstanbul'dan uyuşturucu getiren 7 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın 7 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis, İstanbul'dan getirilen uyuşturucunun Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'ndeki bir apartta saklandığını belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada, 3 paket halinde 651,40 gram metamfetamin ele geçirdi.
Operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren M.E, İ.K, E.T. ve B.T. ile bağlantısı tespit edilen B.T. isimli kadın ile O.A. ve U.E. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz