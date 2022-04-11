İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 17 milyondan fazla yolcu uçtu

İSTANBUL (AA) - KENAN IRTAK - İstanbul'daki havalimanlarında iç ve dış hatta bu yılın ilk çeyreğinde toplam 17 milyon 776 bin 793 yolcu seyahat etti.

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022'nin ilk 3 ayında toparlanma sürecini hızlandırdı.

Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatmaya başlayan Türk sivil havacılığı, hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından 2022 yılında yükselişini sürdürdü.

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu yılın ilk üç ayındaki yolcu sayılarında geçen senenin aynı dönemine göre önemli artış yaşandı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-mart döneminde 11 milyon 414 bin 230 yolcu kullandı. Bu yolculardan 2 milyon 923 bin 503'ü iç, 8 milyon 490 bin 727'si ise dış hatlardan seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde 5 milyon 542 bin 158 kişinin kullandığı İstanbul Havalimanı'nda, geçen yıla kıyasla yolcu artışı yüzde 106 olarak hesaplandı. Buna göre, yolcu sayısı 5 milyon 872 bin 72 arttı.

- Sabiha Gökçen'de dış hat yolcusu yüzde 162 arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2022'nin Ocak-Mart döneminde iç hatlarda 3 milyon 236 bin 915, dış hatlarda ise 3 milyon 125 bin 648 yolcu seyahat etti. Havalimanından, söz konusu dönemde toplam 6 milyon 362 bin 563 yolcu uçtu.

Geçen yılın ilk çeyreğinde, 3 milyon 17 bin 447 iç hat, 1 milyon 193 bin 48 dış hat olmak üzere toplam 4 milyon 210 bin 495 yolcu havalimanında ağırlandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu havalimanında dış hatları kullanan yolcu sayısında belirgin artış olduğu gözlendi.

Bu yılın ilk çeyreğinde yolcu sayısı, 2021'in aynı dönemine göre iç hatlarda 219 bin 468, dış hatlar da 1 milyon 932 bin 600 arttı. İç hatlar yolcusunun yüzde 7, dış hatlar yolcusunun ise yüzde 162 arttığı hesaplandı.

İstanbul havalimanlarından, bu yılın ilk çeyreğinde iç hatlarda 6 milyon 160 bin 418, dış hatlarda ise 11 milyon 616 bin 375 olmak üzere toplam 17 milyon 776 bin 793 yolcu seyahat etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı ise 9 milyon 752 bin 653 olarak belirlendi.

​​​​​​​- Uçuş sayıları da arttı

İstanbul havalimanlarında bu yılın ilk çeyreğindeki yolcu sayılarına paralel olarak uçuş artışı da istatistiklere yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda 2022'nin Ocak-Mart döneminde iç hatlarda 20 bin 985, dış hatlarda 60 bin 891 sefer düzenlendi.

Bu havalimanında, yılın ilk çeyreğinde 81 bin 876 uçuşun icra edildiği belirlendi.

Geçen yılın ilk 3 ayında 46 bin 427 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı dönemine göre 35 bin 449 uçuş artışı görüldü.

Bu yılın ilk çeyreğinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise toplam 44 bin 177 uçuş icra edildi. Bu uçuşlardan 21 bin 568'i iç, 22 bin 609'u dış hatta yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen yılın aynı döneminde toplam 32 bin 102 uçuş gerçekleştirildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde, geçen seneki aynı döneme göre 12 bin 75 sefer artışı hesaplandı.

Atatürk Havalimanı'nda, aynı dönemde iç hatta 2 bin 931, dış hatta 3 bin 681 olmak üzere toplam 6 bin 612 uçuşun icra edildiği kayıtlara geçti.

