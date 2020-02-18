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İstanbullu çocuklar Patnos’taki kardeşlerini sevindirdi

AĞRI HABERLERİ  | 18.02.2020 13:59 | Son Güncelleme

Esenyurt Kaymakamı Dr.

Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül öncülüğünde başlatılmış olan "Kardeşlik Paylaşmaktır" projesi kapsamında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idarecileri ve öğrencileri tarafından Patnos Kerem Şahin Ortaokulu ve ana sınıfı öğrencilerine yapılan yardımlar öğrencileri sevince boğdu.
İstanbul’dan Patnos’a gelen Esenyurt Mehmet Akif Ersoy ortaokulu müdürü Soner Tüzer, Patnos Kerem Şahin orta okulu ve ana sınıfı öğrencilerine mont, bot, oyuncak,kitap ile kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.
Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Soner Tüzer, "Okul idaremiz velilerimiz ve çocuklarımızın katıldığı "Kardeşlik Paylaşmaktır" projemiz kapsamında Patnos Kerem Şahin ortaokulu ve ana sınıfı ile , Van Saray Örenburç İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerimize yaklaşık 75 koli 2 bin 200 parça giyim, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini dağıtmanın sevincini yaşıyoruz. Bu iki okul ile kardeşlik bağı kurduk. Kardeşliğimiz ileri ki yıllara da yansıyacak"dedi.
Proje kapsamında Patnos Milli Eğitim Müdürü Yakup Taşdemir, kış mevsimlerinin çetin ve uzun geçtiği bölgede 200 çocuğa bot, mont, kırtasiye malzemesi, çanta ve oyuncak dağıtıklarını belirtti.
Milli Eğitim Müdürü Taşdemir, "İstanbul’dan Patnos’a uzanan "Kardeşlik Paylaşmaktır" projesinde emeği geçen Esenyurt Kaymakamı Dr. Vural Karagül’e, Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu idarecileri, öğretmenleri ve öğrencilerine ilçem Patnos adına yaptıkları yardımlardan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
Yardımları dağıtmak için Patnos’a gelen ve çocukların yüzünü güldürüp sevinçlerine ortak olan Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Soner Tüzer, "Çocuklar okuyor, gözleri pırıl pırıl. Bu mutluluğu anlatmanın tarifi yok. Onlar bizleri kapıda beklemeleri, yolcu ederken sevinç içerisindeki gözleriyle bize el sallamaları muhteşemdi. Patnos’a ilk defa geldim. Çok güzel karşılandım. Bu üç günlük yaşananları asla unutamam. Bambaşka duygular içerisindeyim" dedi.
Patnos Kerem Şahin ortaokulu ve ana okuluna yapılan yardımların ardından, yardım alan okul öğrencileri Esenyurt Mehmet Akif Ersoy ortaokulu müdürü Soner Tüzer’e teşekkür ettiler.

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