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İstanbullu dağcılar Köroğlu Dağı'nın zirvesine tırmandı

16.04.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbullu dağcılar Köroğlu Dağı'nın zirvesine tırmandı

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul'dan Bolu'ya gelen 15 kişilik grup, 2 bin 400 rakımlı Köroğlu Dağı'nın zirvesindeki Türk bayrağını değiştirdi.

İstanbul'da yaşayan 15 kişilik dağcı grubu, Bolu Köroğlu Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği rehberliğinde Köroğlu Dağı'na tırmanış yaptı.

Dernek üyelerinden Sinan Koçoğlu ve Fatih Coşkun'un rehberlik yaptığı grup, kar kalınlığının yer yer 75 santimetreye ulaştığı Köroğlu Dağı'na yaklaşık 4 saatte tırmandı.

Köroğlu Dağı'nın 2 bin 400 metre rakımlı zirvesinde bulunan Türk bayrağı yenisiyle değiştirildi.

Bayrak değişimini gerçekleştiren dağcılar, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra aynı zorlu yolu yeniden katederek Bolu'ya döndü.

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