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İstanbullular karın olumsuz etkilerini ara sokaklarda yaşıyor

14.03.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belediye ekipleri ana yollarda temizlik çalışması yaparken, karla kaplı ara sokaklarda buzlanmanın etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kar yağışı bazı ilçelerde hafif şekilde aralıklarla devam ederken, ara sokaklar, kaldırımlar, üst geçitler ve caddelerde temizlenmeyen kar birikintileri ve buzlanmalar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte 9 Mart'ta başlayan ve zaman zaman şiddetini arttırarak süren kar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetti. Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Beykoz ve Ümraniye ilçelerinde, Avrupa Yakası'nın ise Zeytinburnu ilçesinde sabah saatlerinde hafif şekilde kar yeniden başladı.

İstanbul'da yoğun karın meydana getirdiği olumsuz etkiler ise özellikle ara sokaklarda devam ediyor.

Bazı bölgelerde karın etkilerinin silinmesi için belediye ekiplerince çalışma yürütülürken, bazı noktalarda ise temizlenmeyen kar ve buzlanma nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşıyor.

Eyüpsultan'ın Nişanca, Düğmeciler ve Merkez mahallerinde ara sokaklarda kar ve buzlanmanın etkisi sürerken, yayalar yürümekte güçlük çekti. Kardan temizlenmeyen çoğu sokakta mahsur kalan araçların üzerinde de kar birikintileri oluştu.

- Öğrenciler ve veliler zor anlar yaşadı

Merkez Mahallesi İdris Köşkü Caddesi'ndeki bir özel okulun bulunduğu bölgede buzlanma nedeniyle kayganlaşan zeminde bazı öğrenci ve veliler düşerken, bazıları da rampa yolda korkuluklardan destek alarak zorlukla ilerlemeye çalıştı. Duruma tepki gösteren bazı veliler, okulların bugün de tatil olması gerektiğini belirtti.

Okulun önünde düşme tehlikesi yaşayan bir veli ve çocuğa yardım etmeye çalışan bir başka kişi de kaydı. Okul görevlileri, öğrenciler ve velilere kaymamaları için okula girişlerinde yardımcı oldu.

Vatandaşlar, ara sokaklardaki kar birikintilerinin kalkmaması nedeniyle araçlarını çıkaramadıkları için haftanın ilk gününde toplu taşımaya yöneldi. Kentte otobüs, metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk oluştu.

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