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İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle akaryakıt istasyonlarına akın etti

İSTANBUL HABERLERİ  | 04.05.2020 00:38 | Son Güncelleme

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesiyle akaryakıt istasyonlarına akın etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla bitti.

Uygulamanın son bulmasıyla beraber İstanbul'da vatandaşlar özellikle akaryakıt istasyonlarının marketlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Şehrin işlek caddelerinin yanı sıra ana arterlerde de araç hareketliliği gözlendi. İBB mobil uygulamasının verilerine göre saat 00.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 13'e ulaştı.

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