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İstanbulspor-Boluspor maçının ardından

16.02.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç: - "Bütün organizasyonlarımızı sahaya yansıtabilmek için iyi bir şekilde çalışmıştık ama yeteri kadar performans gösteremedik" - Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer: - "Geçen haftaya göre üzerine koyduğumuz oyun vardı. Çok da iyi bir 3 puan aldık"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında sahasında Beypiliç Boluspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'un teknik sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, istatistiklerde rakiplerine göre üstün olmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi.

Dalgıç, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabaka öncesi çalışmalarını sahaya tam yansıtamadıklarını anlatan Dalgıç, "Çok ciddiye aldığımız bir rakipti. Bütün organizasyonlarımızı sahaya yansıtabilmek için iyi bir şekilde çalışmıştık ama yeteri kadar performans gösteremedik. Ancak oyunun istatistiklerinde parametrelerin büyük çoğunluğunda Boluspor'dan daha etkili olduğumuz görünüyor. Futbolun en cazip yanı neticenin önceden kestirilememesi. Dört gün sonraki Balıkesirspor maçına hazırlanıp bu mağlubiyeti unutturmaya çalışacağız. Boluspor'u da aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eder, bundan sonrası için başarılar dilerim." diye konuştu.

- Erginer: "Bizim için çok iyi bir skor oldu"

Beypiliç Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ise İstanbul'dan çok iyi bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi.

Karşılaşma öncesinde özellikle savunma anlamında çalıştıklarını sahada uyguladıklarını belirten Erginer, "Zor bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma İstanbulspor'u yenmek için çok iyi hücum etmenin yeterli olmayacağını söyledim. Rakibi karşılamayı çalıştık. Bunu da sahaya mükemmel bir şekilde yansıttık. Hareketli oyunda çok pozisyon vermedik. Rakibin sonlandıramadığı ve ikinci bölgede kaybettiği toplarda geçişleri öne ve ayağa paslarla yapmayı düşünüyorduk. Burada bazı tercih hataları yaptık. Bunları doğru yapabilsek daha rahat pozisyona girebilirdik." ifadelerini kullandı.

Ligin 24. haftasında 0-0 berabere sonuçlanan Ankara Keçiörengücü müsabakasında kaybettikleri 2 puanı telafi ettiklerini aktaran Erginer, "Çok formda bir İstanbulspor ile oynadık. Geçen hafta çok önemli 2 puan kaybetmiştik. Buraya o kaybı telafi etmeye gelmiştik. Bizim için çok iyi bir skor oldu. Geçen haftaya göre üzerine koyduğumuz oyun vardı. Çok da iyi bir 3 puan aldık." şeklinde görüş belirtti.

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