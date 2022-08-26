İstanbulspor, Corendon Alanyaspor'a konuk olacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında İstanbulspor, Corendon Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.45'te başlayacak. Mücadeleyi Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Alanyaspor 5 puanla 11. sırada yer alıyor. 3 haftalık periyotta henüz puan alamayan İstanbulspor ise 18. basamakta bulunuyor.



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