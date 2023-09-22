İstanbulspor'da korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Karşılaşmanın 29. dakikasında İstanbulspor’un defans oyuncusu Simon Deli, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Fildişi Sahilli futbolcu, mücadelenin 32. dakikasında yerini Okan Erdoğan’a bıraktı. İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki oyuncu, sedye ile ambulansa taşınırken, Gaziantep FK futbolcuları da oyuncuya alkışla moral vermeye çalıştı.

