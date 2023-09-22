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İstanbulspor'da korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

22.09.2023 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanan Gaziantep FK-İstanbulspor maçının 32. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan İstanbulsporlu Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbulspor'da korkutan sakatlık! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Simon Deli

Simon Deli

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: İstanbulspor
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Karşılaşmanın 29. dakikasında İstanbulspor’un defans oyuncusu Simon Deli, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

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Fildişi Sahilli futbolcu, mücadelenin 32. dakikasında yerini Okan Erdoğan’a bıraktı. İlk kontrolleri saha kenarında yapılan Simon Deli, ayağında kırık şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 31 yaşındaki oyuncu, sedye ile ambulansa taşınırken, Gaziantep FK futbolcuları da oyuncuya alkışla moral vermeye çalıştı.

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