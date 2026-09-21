İstanbulspor, Elvin Mendy’nin sağlık durumunu açıkladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Mendy’nin takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine tedbir amacıyla Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulgular doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine Mendy’nin detaylı tetkik ve kontroller için Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ifade edildi.

Mendy’ye burada anjiyo yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca kamuoyuna bilgi verilirken, Elvin Mendy’ye geçmiş olsun dilekleri iletildi.