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İstanbulspor, Elvin Mendy’nin sağlık durumunu açıkladı

İstanbulspor Kulübü, Manisa FK karşılaşmasının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki Gambiyalı futbolcusu Elvin Mendy’nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İstanbulspor, Elvin Mendy’nin sağlık durumunu açıkladı
Emre Şen

Kulüpten yapılan açıklamada, Mendy’nin takım otobüsünde göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri yaşaması üzerine tedbir amacıyla Kırkağaç Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Kırkağaç Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk kontroller ve klinik bulgular doğrultusunda kalp krizi şüphesi oluşması üzerine Mendy’nin detaylı tetkik ve kontroller için Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği ifade edildi.

Mendy’ye burada anjiyo yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Manisa Şehir Hastanesi’nde gerçekleştirilen anjiyo sonucunda kalp damarlarında bir sorun olmadığı ve kalp kaynaklı herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup, gerekli kontrollerin ardından takip süreci devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca kamuoyuna bilgi verilirken, Elvin Mendy’ye geçmiş olsun dilekleri iletildi.

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