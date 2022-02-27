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İstanbulspor-Kocaelispor maçının ardından

27.02.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Dalgıç: "Talihsiz bir pozisyon neticesinde gol yedik ve düşüş yaşadık. Yolumuza devam ediyoruz" - Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak: "Çok üzgünüz çünkü son saniyede kaçırdığımız 3 puan var"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan İstanbulspor'un teknik sorumlusu Hüseyin Dalgıç, beraberliğe rağmen yollarına devam ettiklerini söyledi.

Dalgıç, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İyi oynadığımız bir maçtı, berabere bitti. Kocaelispor bu ligin en iyi takımlarından birisi. Ona göre hazırlandık." ifadelerini kullandı.

Maçın içine giremediklerini belirten Dalgıç, "Buna rağmen ikinci yarı oyuna ağırlığımızı koyduk. Talihsiz bir pozisyon neticesinde gol yedik ve düşüş yaşadık. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Süper Lig'e gitmek. Bunun için ilk 6'da kalmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise "Çok üzgünüz çünkü son saniyede kaçırdığımız 3 puan var. Maçın yüzde doksanlık bölümü istediğimiz şekilde geçti. Golü bulduktan sonra 2'yi bulabilecek pozisyonlarımız da vardı ama atamadık. Takımım sonuna kadar mücadele etti ve kazanmak için elinden geleni yaptı, onları kutluyorum." şeklinde konuştu.

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