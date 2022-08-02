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İstanbulspor sağlık sponsorluğu için Memorial Sağlık Grubu'yla anlaştı

02.08.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor sağlık sponsorluğu için Memorial Sağlık Grubu'yla anlaştı

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden İstanbulspor'un yeni sağlık sponsoru Memorial Sağlık Grubu oldu.

Memorial Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada, İstanbulspor ile yapılan anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbulspor’un Süper Lig’deki mücadelesine destek verecek olan Memorial Sağlık Grubu, kulübün A takımı, alt yapıların sporcu ve teknik heyetlerinin tüm sağlık hizmetlerini üstlenecek." ifadeleri yer aldı.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu anlaşmadan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "100 yıla yaklaşan köklü tarihiyle, dünyanın en özel şehri İstanbul'umuzun adını taşıyan tek kulüp olan İstanbulspor'un başkanı olarak yeni sponsorumuz Memorial Sağlık Grubu'na teşekkür eder, tüm sporcular için yeni sezonun sakatlıktan uzak ve sağlıkla geçmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Memorial Sağlık Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Genç de "Türkiye’nin önemli ve köklü spor kulüplerinden İstanbulspor ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği bizim için çok önemli. Sporun iyileştirici gücüne ve sporla iç içe bir yaşamın daha kaliteli olacağına inanıyoruz. İstanbulspor ile birlikte, bu sürece katkıda bulunmaktan, Memorial ailesi olarak onur ve mutluluk duyuyoruz. Yeni sezonda İstanbulspor’a başarılar dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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