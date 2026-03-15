İstanbulspor ve Türk futbolunun acı günü: Baran Alp Vardar hayatını kaybetti

İstanbulspor’un genç futbolcusu Baran Alp Vardar’dan acı haber geldi. Bir süredir kanser tedavisi gören 2005 doğumlu stoperin hayatını kaybettiği açıklandı. Kısa süre önce Süper Lig’de de forma giyen genç oyuncunun vefatı futbol camiasını yasa boğarken, cenazesinin bugün Beylikdüzü’nde defnedileceği bildirildi.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, bir süredir kanser tedavisi gören genç futbolcu Baran Alp Vardar'ın vefat ettiğini duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada,

"Büyük bir acı ve derin bir üzüntü içindeyiz. Bir süredir kanser tedavisi gören futbolcumuz, canımız Baran Alp Vardar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Karakteri, takım arkadaşlarına olan bağlılığı ve güler yüzüyle her zaman hatırlayacağımız Baran Alp, camiamızın kalbinde daima yaşayacaktır. Onun aramızdan bu kadar erken ayrılışı hepimizi derinden yaraladı.

Merhum futbolcumuz Baran Alp Vardar'a Allah'tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Mekânın cennet olsun Baran Alp… Seni asla unutmayacağız.

Canımız Baran Alp'in cenazesi, Beylikdüzü Mevlana Camii'nde 15.03.2026 Pazar (Bugün) öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir" denildi.

SÜPER LİG'DE ŞANS BULMUŞTU

2005 doğumlu genç stoper, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de İstanbulspor forması ile 3 karşılaşmaya çıkmıştı.

Sporx ailesi olarak; genç futbolcuya Allah'tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve İstanbulspor'a baş sağlığı dileriz...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Renato Nhaga: "Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum"Renato Nhaga: "Adım adım kendimi geliştirmeye devam ediyorum"
O isimden F.Bahçe'ye G.Saray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladıO isimden F.Bahçe'ye G.Saray tavsiyesi! Puan farkının nedenini açıkladı

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Tedirgin eden ABD açıklaması! Orta Doğu'nun hepsini kapsıyor

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Evinde ölü bulunmuştu! Şoke eden iddia: ''İntihar süsü...''

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

İslam Memiş yatırımcıyı altın için net uyardı: ‘Fırsat var’

