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İstanbul'u sahura 3 bin 300 davulcu kaldıracak

24.03.2022 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut: - "İstanbul'da davulcularımız hazırlıklarını tamamladı. Bizler her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcularımızı hazırlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut, ramazan ayında İstanbul'da 963 mahallede yaklaşık 3 bin 300 davulcunun görev alacağını bildirdi.

Aykut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, davulcu geleneğinin ramazan ayının güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

İstanbul'da her ramazanda davulculuk kültürünün aksatmadan devam ettirildiğini belirten Aykut, "İstanbul'da davulcularımız hazırlıklarını tamamladı. Bizler her ramazanda olduğu gibi bu ramazanda da davulcularımızı hazırlıyoruz." diye konuştu.

Aykut, ramazan davulcularında belli kriterlere dikkat ettiklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Ramazanda davulcularımızın o mahallede oturup oturmadığı ve geçmiş dönemde de davulculuk yapıp yapmadığına dikkat ediyoruz. Muhtarlar olarak ramazan davulcumuza, her akşam sahur vakti manilerle insanları uyandırmaları noktasında beyanlarımız oluyor. Ayrıca davulcuların mahalle içerisinde kültürümüze yakışır bir şekilde kıyafetler giymelerine vesile oluyoruz. Bunların hepsini biz takip ediyoruz. Bu ramazan ayında İstanbul'da 963 mahallede yaklaşık 3 bin 300 davulcu görev alacak. Davulcularımız manilerle sesleriyle mahallelerimizin yüzünü güldürecek. Davulcularımızın hepsi heyecanlı."

- "Korsan davulculara dikkat edin"

Her mahallenin yıllardır aynı davulcusu olduğunu vurgulayan Selami Aykut, ramazan davulcuları arasında, o mahallede en az 10, 20, 30 yıl davul çalmış kişiler olduğunu ifade etti.

Aykut, muhtarların ramazan davulcularını denetleme görevini üstlendiğini anlatarak, "Onların ramazan öncesi kimlik fotokopilerini alarak, kayıtlarımızı güncel olarak muhtarlıklarımızda tutuyoruz ve mahallede ramazan davulu çalan davulcularımızın hepsinin yakasında muhtarlık onaylı yaka kartı mevcuttur." dedi.

Davulculuk işini korsan yapanlar da olduğunun altını çizen Aykut, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız korsan davulculara dikkat etsin. Ramazan davulculuğu 12 ayda 1 kere yapılan bir çalışmadır ve ramazan davulu bahşişlerini vatandaşlar verir. Davulcularımızın bahşiş vermeyene de bir şey deme şansı yoktur. Verene de teşekkür, vermeyene de teşekkür ediyorlar. Ama davulcularımızın da 12 ay bu ayı beklediklerini de ifade etmek istiyorum. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle geçen sene sokaktan davulcularımız bahşişlerini toplamıştı. Bu çok güzel olmuştu. Bu sene ise maskeleriyle kapıları tıklayıp bahşiş isteyecekler. Müsait olan bahşişini verebilir."

Selami Aykut, davulculuk kültürünün yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak gerektiğini sözlerine ekledi.

- "Vatandaşlarla ramazanda buluşacağımız için mutluyuz"

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 45 yıldır ramazan davulculuğu yapan Ali Bulur ise ramazan yaklaştığı için çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Ramazan için manilerini hazırladıklarını belirten Bulur, "Davulcularımız memleketlerinden gelmeye başladı. Tüm hazırlıklarımız tamam. Vatandaşlarla ramazanda buluşacağımız için mutluyuz." diye konuştu.

10 yıldır ramazan davulculuğu yapan Muharrem Bulur da babasının yanında öğrendiği davulculuk mesleğini yıllardır sürdürdüğünü ifade etti.

Ramazan yaklaştığı için çok mutlu olduğunu belirten Bulur, "Sahurda güzel davulları çalıyoruz, insanlarımız bizi alkışlıyor. Kıyafetlerimizi giyip sahurda sokağa çıkıyoruz. Manilerimiz hazır, ramazanda vatandaşlara söylemeye hazırız." dedi.

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