YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Kurban Bayramı'na hazır

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" Kurban Bayramı'na hazır

BOLU HABERLERİ  | 26.07.2020 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kara yolu geçiş güzergahındaki Bolu'da, bayram tatili boyunca ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda üst seviyede trafik tedbirleri uygulanacak - Bolu Dağı Tüneli kesiminde, 8 ekip halinde 32 personel, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak, itfaiye ve kurtarıcılar da hazır bulundurulacak

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, Kurban Bayramı tatili süresince kontrollü trafik akışı sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalar tamamlandı.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Bolu Dağı Tüneli kesiminde bayram tatilinde ulaşımda aksaklık yaşanmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda üst seviyede trafik tedbirleri uygulanacak.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, bayram tatili öncesinde Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.

Tatil boyunca bölgeden geçecek sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılacak.

Kara yolları ekipleri tarafından bölgede, elektromekanik sistemler ile kameralara bakım yapıldı, Kaynaşlı gişeleri ile Abant Kavşağı arasında bulunan 23 kilometrelik bölgede yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak sürücülerin söz konusu bölgede sorun yaşamaması, yolun, yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle ulaşıma kapanmaması için ekip sayısı artırıldı.

Bayram süresince 8 ekip, 32 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak, itfaiye ve kurtarıcılar hazır bulundurulacak.

- Bölge 90 kamerayla takip ediliyor

Kaynaşlı-Abant Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik alanda yer alan Bolu Dağı Tüneli kesimi, 90 kamerayla Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nden takip ediliyor.

Komuta merkezinde görevli personel, yaşanabilecek olumsuzlukları ekiplere anında aktaracak.

Anadolu Otoyolu'nun trafiğe kapanması durumunda ulaşımın alternatif yollara yönlendirilmesine yönelik hazırlıklar da tamamlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldıYargıtay'dan emsal 'soyadı' kararı! Dava yolu açıldı
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Maçın ardından

Maçın ardından

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Üvey babasını uykusunda bıçakladı

Üvey babasını uykusunda bıçakladı

Bolu Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
03:51
Sabah
05:38
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
22:02

Bolu Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Gümrah Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Yeni Eczane
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Mengen Eczanesi
Mengen
Onur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bolu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bolu'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

Şehit Jandarma Uzman Çavuşa Tören

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.