"İstanbul'un arka bahçesi" yarıyıl sezonunda tatilcileri bekliyor

İstanbul'un arka bahçesi olarak da nitelendirilen, Ankara'ya da yakınlığıyla öne çıkan Sapanca, her yıl tatil dönemlerinde turist akınına uğruyor.

İlçenin her yıl ziyaretçi akınına uğradığını dile getiren Yılmazer, "Sapanca'ya özellikle yaz aylarında yıldan yıla çok fazla ziyaretçi geliyor. Geçen yıl yaz aylarında 130 bin nüfusa ulaştık. Bu yıl da 150 bini bekliyoruz. Yazın günübirlik gelenlerle ziyaretçi sayımız 200 bini buluyor. Kış aylarında bile yoğunluğumuz var. Bunun çoğunluğunu Orta Doğulu misafirlerimiz oluşturuyor." diye konuştu.

Arap turistlerin gölü ve yeşilliğiyle iç içe olan Sapanca'yı çok beğendiğini ifade eden Yılmazer, onlara özel site, villa ve apartmanların yapıldığını dile getirdi.

Sapanca'da güzel dinlenme alanları olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Dağ evlerinde, eteklerinde olsun kalabilecekleri çok güzel yerler var, kafalarını dinleyebilirler. Trekking yapabilirler. ATV turu ve zipline alanları çok gelişti. Vadi içlerinde yapılan restoranlarda zipline alanları çok yapıldı. Bu etkinlikleri yaşamak için geliyorlar. Artık gölümüzde aktiviteler de yapabilirler, deniz bisikletine binebiliyorlar. Sapanca bir de her yere çok yakın olduğu için burada konaklayıp günübirlik çevre illere gidip gelebilirler ama burası çok rahatlıkla kafalarını dinleyebilecekleri bir yer." ifadelerini kullandı.