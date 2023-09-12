İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı

Yaz tatilinin ardından dün okulların açılması megakentin trafiğini de etkiledi. Haftanın ikinci iş gününde D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu yaşandı.

Okul servislerin de İstanbul trafiğine dahil olmasının etkisiyle sabahın erken saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu, mesai saatinin başlamasının ardından bazı bölgelerde azalırken, lokal olarak bazı noktalarda devam etti.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Maltepe ve Kartal mevkilerinde yoğunluk oluşurken, Ataşehir'de başlayan trafik sıkışıklığı Kadıköy'e, Göztepe'de başlayan yoğunluk Maltepe'ye kadar sürdü.

TEM Otoyolu Başıbüyük mevkisinde trafik yoğunluğu yaşandı, Ataşehir ve Sancaktepe bölgelerinde de yoğunluk gözlendi.

Avrasya Tüneli ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Avrupa Yakası istikametinde yaşanan yoğun trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik yoğun seyretti. Beşiktaş Meydanı ve bağlı caddeler ile köprü bağlantı yollarında da yoğunluk yaşandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Haliç Köprüsü girişinde başlayan trafik yoğunluğu Cevizliğibağ'a kadar etkili oldu. Ankara istikametinde ise Sefaköy-Yenibosna arasında trafik sıkıştı.

Basın Ekspres Caddesi'nde her iki istikamette trafik yoğunluğu yaşanırken, TEM Hasdal Kavşağı-Harp Akademileri Kavşağı arasında Ankara istikametinde yaşan yoğunluk nedeniyle trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

İBB Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kentteki trafik yoğunluğu saat 10.37 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.

