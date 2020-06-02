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İstanbul’un fethinin 567. yılında Aydınlı öğrencilerden anlamlı başarılar

AYDIN HABERLERİ  | 02.06.2020 15:18 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde liseli öğrenciler arasında yapılan “İstanbul’un Fethi” temalı bilgi yarışması ve şiir okuma yarışmasında Aydınlı öğrenciler iki Türkiye derecesi elde etti.Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile EBA TV üzerinden düzenlenen “29 Mayıs İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet” liseliler arası çevrim içi bilgi yarışmasında Aydın Lisesi öğrencisi Ege Erdem Kılıç Türkiye 2.’si oldu.Türkiye genelinde liselerde okuyan bir çok öğrencinin katıldığı ve EBA TV üzerinden online olarak yapılan yarışmada Ege Erdem Kılıç, 79 saniyede 20 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye 2.’si oldu.Aydın Lisesi öğrencisi Ege Erdem Kılıç, “Öncelikle yarışmaya başvurduğum zaman soruların zorlayacağını düşünmüştüm, fakat sorular derslerimizde gördüğümüz konuların tamamından geldi, rahatlıkla yapabildim.

İstanbul’un fethinin 567. yılında Aydınlı öğrencilerden anlamlı başarılar

Türkiye genelinde liseli öğrenciler arasında yapılan “İstanbul’un Fethi” temalı bilgi yarışması ve şiir okuma yarışmasında Aydınlı öğrenciler iki Türkiye derecesi elde etti.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile EBA TV üzerinden düzenlenen “29 Mayıs İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet” liseliler arası çevrim içi bilgi yarışmasında Aydın Lisesi öğrencisi Ege Erdem Kılıç Türkiye 2.’si oldu.
Türkiye genelinde liselerde okuyan bir çok öğrencinin katıldığı ve EBA TV üzerinden online olarak yapılan yarışmada Ege Erdem Kılıç, 79 saniyede 20 sorunun tamamına doğru cevap vererek Türkiye 2.’si oldu.
Aydın Lisesi öğrencisi Ege Erdem Kılıç, “Öncelikle yarışmaya başvurduğum zaman soruların zorlayacağını düşünmüştüm, fakat sorular derslerimizde gördüğümüz konuların tamamından geldi, rahatlıkla yapabildim. Yarışmada doğru sayısına ve zamanı en kısa süre kullananın dereceye gireceğini bildiğimden soruları hızlı bir şekilde cevapladım” dedi.
Yarışma ödülleri olarak birinciye tablet, ikinciye akıllı saat, üçüncüye 200 TL hediye çeki, sonraki 20 kişiye ise 100’er TL hediye çeki ve tüm katılımcılara katılım belgesi verildi.

“İstanbul’un Fethi” temalı ikinci yarışma ise Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından online olarak düzenlenen şiir okuma yarışmasıydı. Bu yarışmada Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Efkan Polat Kalay, Arif Nihat Asya’nın “Fetih Marşı” şiirini okuyarak Türkiye 1.’si oldu.
İstanbul’un fethedildiği günün coşkusunu okuduğu şiire aktarmaya çalıştığını ifade eden Efkan Polat Kalay, böyle anlamlı bir günde ödül almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
“İstanbul’un Fethi” temalı birçok yarışmanın düzenlendiğini ve öğrencilerin bu yarışmalara yoğun bir katılım gösterdiklerini gördükçe çok mutlu olduğunu ifade eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise, bu yarışmalardaki başarının Aydın’daki öğrencilerden gelmesine ayrıca sevindiğini, geçmişini öğrenmeye meraklı, geçmişi ile barışık, geçmişten aldığı derslerle geleceğe hazırlanan nesiller yetiştirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Okumuş, Efkan Polat Kalay ve Ege Erdem Kılıç’ın şahıslarında yarışmalara katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

İstanbul’un fethinin 567. yılında Aydınlı öğrencilerden anlamlı başarılar

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