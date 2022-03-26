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"İstanbul'un Hazineleri" sergisinin galası yarın gerçekleştirilecek

26.03.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İstanbul'un Hazineleri" sergisinin galası yarın gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Ebru, hüsn-i hat, tezhip ve minyatür sanatlarına ait örneklerin yer alacağı "İstanbul'un Hazineleri" adlı sergi sanatseverlerle buluşacak.

Türk- İslam sanatlarında ustalaşmış 13 sanatçının 26 eserinin yer alacağı sergi, Ortaköylü Teknesi'nde açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vakıf Katılımın destekleri ve Türk Telekomun sponsorluğunda Dokusu Sanat Türk İslam Sanatları Merkezi tarafından düzenlenen sergi, İstanbul'a sahip çıkma gayesiyle hazırlandı.

Küratörlüğünü Meryem Veli'nin üstlendiği sergide, Cemali Gündoğdu, Elif Yanık Bayrakçı, Fatih Yeşil, Hanifi Dursun, İsmail Tirkeş, Mustafa Çelebi, Nilüfer Kurfeyz, Selim Sağlam, Ömer Faruk Özoğul, Ömer Şen, Sadrettin Özçimi, Said Abuzeroğlu, Saime Rikkat Çelebi ve Seyit Ahmet Bursalı'nın çalışmaları sergilenecek.

Eserler ilk sergilemenin ardından 30 Mart-14 Nisan arasında Sultanahmet'te yer alan Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde görülebilecek.

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