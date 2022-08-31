İstanbul'un ilçelerinde Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü kutlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Büyükçekmece'de düzenlenen fener alayına binlerce vatandaş katılırken gençlerin taşıdığı 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı bayramın coşkusunu daha da arttırdı.

Palmiye Meydanı'nda başlayan fener alayı, marşlar eşliğinde 5 kilometrelik yürüyüşle sona erdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, yol kenarlarından ve balkonlardan fener alayına alkışlarla destek veren vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Akgün, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "30 Ağustos ruhunu ebedi olarak yaşatacağız. 30 Ağustos ruhuyla birlikte Cumhuriyetin kuruluşunda emeği geçen bütün geçmişlerimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu Cumhuriyetin bugüne kadar ayakta kalmasını sağlayan bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anacağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Büyükçekmece Belediye Kent Meydanı'nda şarkıcı Gökçe sahne aldı.

- Türk bayraklarıyla kortej

Şişli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşlar Atatürk Müzesi önünde toplanarak Maçka Demokrasi Parkı'na yürüdü.

Bando takımının eşlik ettiği kortejde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlar coşkulu anlar yaşadı. Etkinlik kapsamında şarkıcı Bengü Maçka Demokrasi Parkı'nda konser verdi.

- Avcılar ve Kadıköy'de bayram coşkusu

Avcılar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı ve Atatürk Parkı’nda resmi çelenk törenleri yapıldı. İlçede gün boyu süren bando takımı ile kortej yürüyüşü Halide Edip Adıvar Parkı’nda fener alayına dönüştü. Avcılar Meydanı'nda Norm Ender ile sanatçı Selda Bağcan sahne aldı.

Kadıköy Belediyesi Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında açık hava konseri düzenledi. Kalamış Atatürk Parkı’nda rock grubu Duman sahne alarak, bayram coşkusunu vatandaşlara yaşattı.

