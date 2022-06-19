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İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı

19.06.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un köprüleri Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. yılı için aydınlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla turuncu renkle aydınlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 40. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, turuncu renkle ışıklandırıldı.

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