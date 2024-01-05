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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar yükselişte

05.01.2024 09:41 | Son Güncelleme:
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Kurak bir dönemin ardından son yağışlarla megakentin su ihtiyacını karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajları yükselişe geçti. Aylar önce o barajlarda hayvanlar otluyordu.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlar yükselişte

Ülke genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajların kuruma noktasına gelmişti. Son etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi.
Kasım ve aralıkta bölgede etkili olan yağışlarla Kazandere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 41,77, Papuçdere Barajı’nın ise yüzde 25,01’e yükseldi.

Geçtiğimiz sene Mart ayında Kazandere Barajı’nda su seviyesi yüzde 2,93’e, Papuçdere Barajı ise yüzde 7,17’ye kadar gerilerken bölgede hayvanlar otluyordu.

İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranları; Ömerli Barajı yüzde 69,82, Papuçdere Barajı yüzde 25,01, Sazlıdere barajı yüzde 35,57, Büyükçekmece Barajı yüzde 43,97, Alibeyköy Barajı yüzde 61,5, Terkos Barajı yüzde 43,82, Kazandere Barajı yüzde 41,77, Elmalı Barajı yüzde 84,71, Darlık Barajı yüzde 63,73, Istrancalar Barajı yüzde 44,84 olarak ölçüldü.

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