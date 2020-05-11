İşte amblemi en güzel olan kulüpler! G.Saray, Fenerbahçe, Beşiktaş...

İspanyol Marca gazetesi, internet sitesi üzerinden 'Amblemi en güzel kulüpler' anketi düzenledi. Listeye Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray girdi.
Tüm dünyadan 50 futbol kulübünün yer aldığı ankette toplam 14 milyon oy kullanıldı.
Listede ilk 10'a Fenerbahçe aldığı 76 bin oy ile 5. sıradan girerken, Beşiktaş'a ise 34 bin oy kullanıldı ve siyah-beyazlılar 10. sıradaki yerini aldı. Bir diğer Süper Lig devi Galatasaray'ın amblemine 25 bin oy kullanan futbolseverler, sarı-kırmızılıları 14. sıraya yerleştirdi.
Listede dünya devlerini geride bırakarak lider olan kulüp ise Fas ekibi 3.7 milyon oy ile Raja Casablanca oldu.
50 kulübün yer aldığı ankette ilk 20 ise şu şekilde:
1- Raja Casablanca
2- Al Ahly
3- Fluminense
4- Real Madrid
5- Fenerbahçe
6- Liverpool
7- Barcelona
8- Colo Colo
9- CSKA Moskova
10- Beşiktaş
11- Man United
12- Yokohama Marinos
13- Wydad Casablanca
14- Galatasaray
15- Celtic
16- Ajax
17- Valencia
18- Roma
19- Estrella Roja
20- Inter Milan
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