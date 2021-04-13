İşte Benim Stilim'le tanınan Zeynep Öztürk eşeğin elinden zor kurtuldu

İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen Zeynep Öztürk'ün, İznik'te kaldığı otelin bahçesinde erkek bir eşek sıpasıyla yaşadığı ilginç anların görüntüleri sosyal medyada olay oldu.

Spagetti isimli erkek eşek sıpasının Zeynep Öztürk'ün üzerine çıkmak için yaptığı hamleler ve Öztürk'ün kurtulma çabaları saniye saniye kameralara yansıdı.

"BEN SADECE AŞK GÖRÜYORUM"

Zeynep Öztürk'ün görüntüler üzerine sosyal medyada yapılan yorumlara böyle cevap verdi. Öztürk, "Spagetti’nin bana olan aşkı bitmez, ne yaptım ne ettim kurtulamadım, kötü yorumlarınızı kendinize saklayın. Ben burda sadece büyük bir aşk görüyorum "

ZEYNEP ÖZTÜRK KİMDİR?

Zeynep Öztürk, 09 Eylül 1988 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lise mezunudur. TV sunucusu ve modeldir. Araba kullanmak, ata binmek ve basketbol oynamaktan hoşlanmakta olan Zeynep Öztürk, 1,72 boyunda ve 52 kilo olup 36 beden elbise giymekte ve 37 numara ayakkabı kullanmaktadır.

