İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Siyah-beyazlıların yer alacağı grup bugün belli olacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu.
Chelsea (İngiltere), Villarreal (İspanya), Atletico Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Inter (İtalya), Lille (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz)
Real Madrid (İspanya), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), PSG (Fransa), Liverpool (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya)
Shakhtar (Ukrayna), Porto (Portekiz), Ajax (Hollanda), RB Leipzig (Almanya), Salzburg (Avusturya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Zenit (Rusya)
Beşiktaş (TÜRKİYE), Dinamo Kiev (Ukrayna), Sheriff Tiraspol (Moldova), Club Brugge (Belçika), Young Boys (İsviçre), Milan (İtalya), Malmö (İsveç), Wolfsburg (Almanya)
2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve devler ligi grupları belli olacak. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum