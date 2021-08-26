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İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

26.08.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri netlik kazandı. Siyah-beyazlılar; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4'üncü torbada yer alacak. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Beşiktaş, 2021-2022 sezonunda Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Siyah-beyazlıların yer alacağı grup bugün belli olacak. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı torba belli oldu.

1. TORBA

Chelsea (İngiltere), Villarreal (İspanya), Atletico Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere), Bayern Münih (Almanya), Inter (İtalya), Lille (Fransa), Sporting Lizbon (Portekiz)

2. TORBA

Real Madrid (İspanya), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Manchester United (İngiltere), PSG (Fransa), Liverpool (İngiltere), Sevilla (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya)

3. TORBA

Shakhtar (Ukrayna), Porto (Portekiz), Ajax (Hollanda), RB Leipzig (Almanya), Salzburg (Avusturya), Benfica (Portekiz), Atalanta (İtalya), Zenit (Rusya)

4. TORBA

Beşiktaş (TÜRKİYE), Dinamo Kiev (Ukrayna), Sheriff Tiraspol (Moldova), Club Brugge (Belçika), Young Boys (İsviçre), Milan (İtalya), Malmö (İsveç), Wolfsburg (Almanya)

KURA ÇEKİMİ İSTANBUL'DA

2021-2022 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi, bugün İstanbul'daki organizasyon ile çekilecek ve devler ligi grupları belli olacak. Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü
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