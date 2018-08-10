SPOR

İşte en güzel futbolcu eşleri...

FUTBOL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:53 | Son Güncelleme

Futbol dünyasında kendileri kadar eşlerinin güzelliğiyle de dikkat çeken yıldızlar var.

Görenleri büyülüyorlar!

İşte en güzel futbolcu eşlerinden birkaçı

1 / 10

Barcelona futbol takımının yıldız oyuncularından Gerard Pique'nin eşi Kolombiya'lı ünlü şarkıcı Shakira.

Barcelona futbol takımının yıldız oyuncularından Gerard Pique'nin eşi Kolombiya'lı ünlü şarkıcı Shakira.
2 / 10

Barcelona'nın forveti Arjantinli Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo.

Barcelona'nın forveti Arjantinli Lionel Messi ve eşi Antonella Roccuzzo.
3 / 10

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham.

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham.
4 / 10

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in eşi TV sunucusu Melissa Satta.

Almanya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Eintracht Frankfurt orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng'in eşi TV sunucusu Melissa Satta.
5 / 10

İtalyan futbolcu Francesco Totti'nin eşi model ve televizyon yıldızı Ilary Blasi.

İtalyan futbolcu Francesco Totti'nin eşi model ve televizyon yıldızı Ilary Blasi.
6 / 10

Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard ve eşi manken Alex Gerrard.

Liverpool'un efsane kaptanı Steven Gerrard ve eşi manken Alex Gerrard.
7 / 10

Rus futbolcu Yuriy Zhirkov ve eşi İnna.

Rus futbolcu Yuriy Zhirkov ve eşi İnna.
8 / 10

Wesley Senijder'in eşi İspanyol-Hollandalı oyuncu ve televizyon sunucusu Yolanthe Cabau.

Wesley Senijder'in eşi İspanyol-Hollandalı oyuncu ve televizyon sunucusu Yolanthe Cabau.
9 / 10

İtalyan futbolcu Alberto Aquilani'nin eşi oyuncu Michela Quattrociocche.

İtalyan futbolcu Alberto Aquilani'nin eşi oyuncu Michela Quattrociocche.
10 / 10

Bosna Hersekli golcü futbolcu Edin Dzeko ve eşi model Amra Silajdzic.

Bosna Hersekli golcü futbolcu Edin Dzeko ve eşi model Amra Silajdzic.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbolcu eşleri futbolcu gerard pique lionel messi Antonella Roccuzzo shakira

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Galatasaray Marlon'u kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı

Galatasaray Marlon'u kiralamak için Barcelona'nın kapısını çaldı

Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktı

Galatasaray'daki Bafetimbi Gomis gerçeği ortaya çıktı

Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan

Domagoj Vida'ya gelen tek teklif Championship ekibi Birmingham'dan

Fenerbahçe'ye Roberto Soldado müjdesi

Fenerbahçe'ye Roberto Soldado müjdesi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşte en güzel futbolcu eşleri...

İşte en güzel futbolcu eşleri...

Çilimli Belediyesporlu Onur Öner, alacakları verilmeyince kupaya el koydu

Çilimli Belediyesporlu Onur Öner, alacakları verilmeyince kupaya el koydu

Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

Spor spikeri Ercan Taner beIN SPORTS'a transfer oldu

Ercan Taner NTV'den ayrıldı

Ercan Taner NTV'den ayrıldı

Yıldırım Demirören: TFF Süper Kupa, devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacak

Yıldırım Demirören: TFF Süper Kupa, devrim niteliğinde bir yeniliğe sahne olacak

Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te

Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.