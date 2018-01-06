İşte Münir Özkul'un biri ünlü 4 eşiyle hiç bilinmeyen oğlu ve kızları

Ölümü ile tüm Türkiye'yi yasa boğan Münir Özkul, 93 yıllık ömrüne tam 4 evlilik sığdırdı. Oyunculuk kariyerinde 400'den fazla filmde rol alan Özkul'un bu evliliklerinden pek tanınmayan 2 kızı ve 1 oğlu oldu.

KENDİ GİBİ ÜNLÜ BİR OYUNCU

Özkul'un çocuklarından ikisi ilk eşi Şadan Özkul'dan dünyaya geldi. Bunların isimleri Ferdi ve Hayriye'idi. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Özkul'un, Suna Selen ile yaşadığı evlilikten de kızı Güner Özkul dünyaya geldi.

Münir Özkul'un ilk evliliği Şadan Özkul'dan 2 çocuğu bulunuyor. Hayriye Işık Özkul ve Ferdi Özkul adında iki çocuğu olan Mahmut Hoca'nın aynı zamanda bir torunu daha bulunuyor. En büyük kızı Hayriye Işık Özkul'un çocuğu olan Altar Işık, basından uzak bir hayat yaşıyor. Dedesi vefat ettikten sonra büyük üzüntü yaşayan Altar Işık, dayısı gibi Kanada'da yaşıyor. Daha önce Kıbrıs'ta yaşayan ve sonra Kanada'ya yerleşen Altar Işık sosyal medyayı sıklıkla kullanıyor.

Evli olan Altar Işık'ın bir çocuğu bulunuyor. Kanada'da dayısı gibi restoran işleten Altar Işık'ın cenazeye katılması bekleniyor.