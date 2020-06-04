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İşte Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 04.06.2020 18:25 | Son Güncelleme

Cristiano Ronaldo, Messi, LeBron James gibi isimleri geçerek dünyanın en çok kazanan sporcusu olan İsviçreli tenisçi Roger Federer'in Dubai'deki ultra lüks dairesi, görenlerin ağzını adeta açık bıraktı. 16 milyon dolar değerindeki dairede helikopter pisti dahil birçok farklı özellik göze çarpıyor.

Forbes Dergisi'ne hazırladığı "Dünyanın en çok kazanan sporcuları" listesinde, yıllık 106.3 milyon dolarlık geliriyle zirvede yer alan İsviçreli tenisçi Roger Federer'in Dubai'deki lüks dairesi, görenleri şaşkına çevirdi.

İşte Federer'in 16 milyon dolar değerinde dairesi...

50 KATLI GÖKDELENDE

50 KATLI GÖKDELENDE
Dubai'nin en pahalı gökdeleni olan 50 katlı Le Reve'in en üst katında ultra lüks bir daireye sahip olan Federer, kış aylarını burada geçiriyor.
2014 yılında, ülkesi İsviçre'de kış aylarının çok soğuk geçmesi nedeniyle kışı geçireceği ve daha sıcak olan bir ülkeden ev alma isteğini dile getiren 38 yaşındaki tenisçi, 16 milyon dolara ultra lüks daireyi satın almıştı.

ACİL DURUM BUTONUYLA TÜM ARAÇLAR HAZIR

ACİL DURUM BUTONUYLA TÜM ARAÇLAR HAZIR
Gökdelenin kral dairesini satın alan Federer kış aylarında vaktini, okyanus ve marina manzarası eşliğinde geçiriyor.
Helikopter pisti de bulunan dairede birinin hastalanması halinde hastaneye götürmek için basılan bir acil yardım butonu da bulunuyor ve basıldıktan kısa bir süre sonra kara ve hava araçları hastaneye götürmek için hazır hale getiriliyor.

SESSİZ VE HUZURLU OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİ

SESSİZ VE HUZURLU OLDUĞU İÇİN TERCİH ETTİ
Federer, sıcağıyla meşhur Dubai'yi ve Fernando Alonso'nun da dairesinin bulunduğu gökdeleni sessiz, huzurlu ve çalışmaya uygun gördüğü için tercih ederken dairede 5 yatak odası, suit banyolar ve kadınlara özel tuvalet de bulunuyor. (Haberler)
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