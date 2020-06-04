İşte Roger Federer'in 16 milyon dolar değerindeki dairesi

Forbes Dergisi'ne hazırladığı "Dünyanın en çok kazanan sporcuları" listesinde, yıllık 106.3 milyon dolarlık geliriyle zirvede yer alan İsviçreli tenisçi Roger Federer'in Dubai'deki lüks dairesi, görenleri şaşkına çevirdi.
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