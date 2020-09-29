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İşte Süper Lig'in yeni Sörloth'u

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 29.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Ankaragücü, Norveç gol kralı Torgeir Börven’la 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Ankara’ya gelmek için yola çıkan Börven, Başkent’te sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak.

İşte Süper Lig'in yeni Sörloth'u

Transfer çalışmalarını sürdüren Ankaragücü bombayı patlattı. Norveç’in gol kralı Torgeir Börven ile anlaşmaya varan Başkent ekibi, oyuncuyu Türkiye’ye getiriyor. Uçağa binen 28 yaşındaki golcü futbolcu, Ankara’ya gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisini 2+1 yıllığına Ankaragücü’ne bağlayan imzayı atacak.

SÖRLOTH ETKİSİ BEKLENİYOR

Odds forması altında 33 maçta 21 gol atarak krallık yarışını zirvede tamamlayan Torgeir Börven, bu performansının ardından Norveç’in en önemli ekiplerinden Rosenborg’a transfer olmuştu. Bu futbolcuyu kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olan ve Börven’in bonservisini alan Ankaragücü, golcü oyuncudan geçen sezon Trabzonspor forması giyen Norveçli yıldız Sörloth etkisi bekliyor. (İHA)

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