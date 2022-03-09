istegelsin, Kadınlar Günü’nde kalıplaşmış önyargılara meydan okuyor

İSTANBUL (AA) - Taptaze Süpermarket istegelsin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiği etkinlikle kadınların her gün maruz kaldığı kalıplaşmış önyargıları yıktı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, istegelsin, bu defa Kadınlar Günü için harekete geçti. İstanbul Akasya AVM ve Metropol AVM’de kadınların günlük hayatta sıklıkla karşılaştıkları ‘Kır dizini otur evinde’, ‘Kız başına yapamaz oralarda’, ‘Çalışacağına çocuğuna bak’ gibi kalıplaşmış ön yargıların yer aldığı bir duvar kuran istegelsin, bu kalıpları yıkan herkese sürpriz hediyeler verdi. Özellikle kadın ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören etkinlikten çok özel kareler ise #benneistersem hashtag’iyle sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

- İstegelsin’den sadece bir gün değil, her gün kadına destek

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemine inanan ve her türlü ayrımcılığın karşısında duran istegelsin, sadece bir gün değil her gün kadınların yanında yer alıyor. Kadınlara fırsat eşitliği sunulması için verilen mücadeleye katılan istegelsin, aynı zamanda müşteri odaklı hizmet anlayışı ve aile ekonomisine dost indirimleriyle kadın müşterilerine destek veriyor.

