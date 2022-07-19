istegelsin ve Pazarama güçlerini birleştirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin tamamen online süpermarketi olan istegelsin ve günlük hayatta tüketicilerin ihtiyacını karşılamayı hedefleyen online alışveriş platformu İş Bankası’nın iştiraki Pazarama, iş birliğine imza atarak güçlerini birleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen istegelsin Üst Yöneticisi (CEO) Dehşan Ertürk, tüketiciye ulaştıkları mecraları çeşitlendirmeyi ve avantajlı alışveriş deneyiminden daha fazla müşterinin yararlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Ertürk, şunları kaydetti:

"Pazarama'yı da iş ortaklarımız arasına dahil etmekten mutluluk duyuyoruz. Pazarama ve istegelsin'in deneyimli ekiplerinin güçlerini birleştirerek, uyumlu ve hızlı çalışmaları sonucu karşılıklı entegrasyonları başarıyla tamamladık. Bundan sonraki sürecin her iki taraf için de hayırlı olmasını dilerim. istegelsin olarak müşteri sayımızı artırmak için emin adımlarla yürürken iştiraklerimizin destekleri de bizi büyütmeyi sürdürecek."

Pazarama Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak da iş birliğine imza atmaktan gurur duyduklarını söyledi.

"Pazarama olarak hayatın her alanını kolaylaştırmaya çalışıyor, online alışverişin yanında market siparişi, araçtan inmeden akaryakıt ödemesi, yemek siparişi, dijital kod satın alma gibi hizmetleri sunarak kullanıcıların tek uygulamadan ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyoruz. " diyen Kaygalak şöyle devam etti:

" Mevcut durumda 40’tan fazla ilde tüketicilerin online olarak marketlere erişimini ve sipariş vermesini sağlıyoruz. Türkiye’nin önde gelen online market siparişi markalarından istegelsin’in de platformumuza dahil olması ile birlikte ürün gamını genişleterek, hizmet kalitesini daha da artırıyoruz.

Maximum Kart ile Pazarama’da ilk işleme yüzde 10 ve sonraki her alışverişe yüzde 2 MaxiPuan avantajının yanı sıra, istegelsin ile iş birliğimizin çıkış dönemine özel olarak 250 TL üzeri siparişlere ilave 50 TL Pazarama MaxiPuan kampanyamız ile çok avantajlı bir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. Pazarama’nın hayatı kolaylaştıran özelliklerini kesintisiz olarak zenginleştirmeye devam edeceğiz."

