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İşten çıkarılan işçi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü

ZONGULDAK HABERLERİ  | 16.09.2020 11:30 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 16 yıl önce işten çıkartılan bir işçi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi TTK Asma İşletme Müdürü Avni Cinel, ölümünün 16.

Zonguldak’ta 16 yıl önce işten çıkartılan bir işçi tarafından bıçaklanarak öldürülen maden mühendisi TTK Asma İşletme Müdürü Avni Cinel, ölümünün 16. yıl dönümünde törenle anıldı.
TTK Asma-Dilaver İşletmesi Asma İşletme Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen anma törenine Avni Cinel’in eşi Fatma Cinel ve yakınları ile TTK Genel Müdür Yardımcıları, sendika temsilcileri, Maden Mühendisleri Odası temsilcileri katıldı. Tören saygı duruşu ile başladı. Ardından Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi adına konuşma yapan Kemal Barış, "Alçakça bir saldırı sonucu hayatını kaybeden meslektaşımızı saygı ve özlemle anıyor. Bu tür saldırıların bir daha yaşanmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.
Konuşmanın ardından Avni Cinel’in anısına isminin yazılı olduğu anıta karanfil bırakıldı. 16 Eylül 2004 tarihinde gerçekleştirilen olayda işine son verilen maden işçisi Nevzat Aydın’ın bıçakla saldırdığı Avni Cinel hayatını kaybetmişti. Aydın, 2. Ağır Ceza Mahkemesince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

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