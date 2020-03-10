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İstifalar sonrası Muğlaspor’da görev dağılımı yapıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 10.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyespor’u sahasında kadın taraftarların da desteğiyle 2-0 yenerek tekrar play-off potasına giren Muğlaspor’da yüzler gülüyor.Geçtiğimiz günlerde yaşanan istifalar sonrası yönetimde oluşan boşluk yedek üyeler ile dolduruldu.

İstifalar sonrası Muğlaspor’da görev dağılımı yapıldı

Nevşehir Belediyespor’u sahasında kadın taraftarların da desteğiyle 2-0 yenerek tekrar play-off potasına giren Muğlaspor’da yüzler gülüyor.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan istifalar sonrası yönetimde oluşan boşluk yedek üyeler ile dolduruldu. Yapılan görev dağılımı sonrası işadamı Deniz Akgün alt yapı sorumlusu, Yusuf Yıldız ve Arda Sarısavran da sosyal komite üyesi oldu. İdari Asbaşkan Hüseyin Nizamoğlu, Mehmet Güven’den boşalan Kulüp Başkan Vekilliğine, Alt Yapı Sorumlusu Osman Pala da Hüseyin Nizamoğlu’ndan boşalan İdari Asbaşkanlık görevine getirildi. Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Alper Yıldırım ise Hasan Keskin’den boşalan Genel Kaptanlık görevini üstlendi.
Muğlaspor Kulüp Başkanı Erol Kapiz yaptığı açıklamada, play-off yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Nevşehir Belediyespor maçında tribünleri dolduran kadın taraftarlara teşekkür eden Kapiz, “Başta Sayın Valimiz Esengül Civelek ve sayın milletvekilimiz Yelda Erol Gökcan olmak üzere 8 Mart’ta oynadığımız maçta bizi yalnız bırakmayan kadın taraftarlarımıza çok teşekkür ederiz. Stadımıza renk kattılar. Bundan sora da play-off yolundaki tüm maçlara kadınlarımızı bekliyoruz. Sahamızda oynayacağımız son 3 maçımız da kadınlara ücretsiz olacak” dedi.
Kapiz, camia olarak daha fazla kenetlenilmesi gerektiğine de vurgu yaparak, “Yönetim kadromuzu güçlendirdik. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımıza da verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Yönetim kuruluna dahil olan arkadaşlarımız arasında görev dağılımını yaptık. Play-off yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

İstifalar sonrası Muğlaspor’da görev dağılımı yapıldı

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