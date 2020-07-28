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İstihdam için bir araya geldiler

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 28.07.2020 14:43 | Son Güncelleme

Eskişehir İl İstihdam Kurulu toplantısı Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Eskişehir’deki kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantının gündemini Eskişehir’deki iş gücü piyasasının arz-talep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçları, dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikalar ve işsizlikle mücadele konuları oluşturdu.Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, istihdamı artırma ve mesleki eğitime yönelik çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Covid-19 salgını sebebi bir süredir yapılamayan toplantıların yeniden başladığını belirtti.

Eskişehir İl İstihdam Kurulu toplantısı Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Eskişehir’deki kurum ve kuruluş temsilcilerinin katıldığı toplantının gündemini Eskişehir’deki iş gücü piyasasının arz-talep, istihdam, eğitim durumu, mesleki eğitim ihtiyaçları, dezavantajlı gruplara yönelik geliştirilebilecek politikalar ve işsizlikle mücadele konuları oluşturdu.
Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Vali Yardımcısı İsmail Soykan, istihdamı artırma ve mesleki eğitime yönelik çalışmalara katkı sağlayan herkese teşekkür ederek Covid-19 salgını sebebi bir süredir yapılamayan toplantıların yeniden başladığını belirtti. Vali Yardımcısı Soykan, il istihdamın geliştirilmesi ve işsizliğin önüne geçilmesi ile ilgili konuların görüşüleceği toplantının verimli geçmesi temennisinde bulundu.

En modern mesleki eğitim merkezi
Toplantıda ESO ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ve yetişmiş iş gücü ihtiyacını karşılayacak olan ESO Mesleki Eğitim Merkezi projesi hakkında bilgi veren ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş “11 Milyon TL bütçeli proje hızla ilerliyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz sağ olsun Turgut Reis Meslek Lisesini bizlere sonuna kadar açtılar, şu an tadilat çalışmalarını sürdürüyoruz. Türkiye’nin en modern mesleki eğitim merkezi olacak diyebilirim. Geleceğin meslekleri ile ilgili de eğitimlerimiz olacak. Eminiz ki buradan çıkan arkadaşlarımız sayesinde Eskişehir’in ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücünü artıracağız.” dedi.

Ocak-Haziran 2020 arasında 243 bin 703 çalışan var
Toplantıda Eskişehir’deki iş gücü bilgileri, iş bulma faaliyetleri ve meslek edindirme çalışmaları hakkında bir sunuş yapan İŞKUR İl Müdürü Hasan Yoldaş Eskişehir’de Ocak-Haziran 2020 arasında 243 bin 703 çalışanın olduğunu vurguladı. Yoldaş, “İlimizde 20 bin 217 işyeri var. İlimizdeki çalışan 4/a işçi sayısı 174 bin 707, kendi hesabına çalışan 4/b işçi sayısı 26 bin 834, memur olan 4/c sayısı ise 42 bin 162 kişi” dedi.

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