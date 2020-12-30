İstihdamı artıracak protokol

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) arasında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi (MEGİP) ile teorik ve uygulamalı eğitimler birleştirilerek istihdama katkıda bulunulacak. Protokol kapsamında belediyeye bağlı şirketlerden seçilen kursiyerlerin yer alacağı eğitimde yüzde 50’sinden az olmamak üzere başarılı olan adaylar belediyede istihdam edilerek iş hayatlarını sürdürecek.

Kentteki istihdam oranını vatandaşa ulaştırdığı eğitimlerle gün geçtikçe artıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin ile ortaklaşa hareket ederek Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme Projesi Protokol İmza Töreni düzenledi. Buna göre mesleki eğitim ve kursları organize edilerek Büyükşehir Belediyesi’nin de ihtiyaç duyduğu şoförlük, otomotiv mekanikeri, halkla ilişkiler, peyzaj ve büro yönetimi gibi iş alanlarında belediyeye bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 250 personele 8 ay boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. Eğitime katılacak kursiyerlerin; Kursiyer Zaruri Gideri, Genel Sağlık Sigortası, İş Kazası ve Meslek Hastalığı primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Eğitimin sonunda ise başarılı olan kursiyerler belediyede istihdam edilerek çalışma hayatlarına devam edecek.

“Gençlerimizi doğru yönlendirmeliyiz”

Konu hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, insana dokunan, istihdam üreten, uzmanlaştıran ve performansa dayalı bir projenin imzasını attıklarını belirterek, “Yeni yılda özellikle gençlerimizin istihdam edilmesi üzerine elimizde gelen gayreti sürdürmeye devam edeceğiz. Baktığımızda şehrimiz bir sanayi şehridir. İmzalanan projenin itibariyle kalifiye eleman yetiştirme maksadıyla eğitim alacak personeller ihtiyaç duyulan alanlarda yetkinlik kazanacak. Başarının devamını da aynı şekilde bu protokolle devam etmek istiyoruz. Diploma sahibi her gencimizi kendi ihtisas alanına uygun iş bulması konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şehrin kalkınması adına elimizde bulunan beşeri sermayenin gücünü doğru kullanarak kentin avantajına çevireceğiz. Çok genç bir nüfusumuz var. Gençlerimizi doğru yönlendirmeliyiz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Megip istihdama önemli katkı sunacak

Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin çok güzel bir projenin hayata geçirilmesi adına burada bulunduklarını ifade ederek, “Projenin içerisinde yer alan teorik ve uygulamalı eğitim, kalifiye eleman yetiştirme amacına önemli bir katkı sunacak. Bugün sanayicilerimizin önem verdiği hususların başında kalifiye eleman geliyor. MEGİP projesiyle eğitim görecek kursiyerlerimiz, normal ve uygun yerlerde işin ehli insanların yanında alacakları ön eğitim ile yetiştirilecek. Ardından gerek sektör nezdinde gerekse de kamuda uygun iş alanlarında istihdam edilecek niteliğe kavuşmuş olacaklar. Yetiştirilen kursiyerler, sektörde bir şekilde kalifiye eleman olarak girebilecek” diye konuştu.

