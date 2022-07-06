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İstikbal Mobilya'dan bir haftada 5 yeni mağaza

06.07.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük: - "Yenilikçi ve trendleri belirleyen bir marka olmanın verdiği özgüvenle 2022'nin ikinci yarısında da mağazacılık faaliyetlerine devam edecek ve İstikbal’i dünyanın her noktasına taşıyacağız"

İSTANBUL (AA) - İstikbal Mobilya, yurt dışındaki Londra ve Belçika mağazalarının ardından, Ankara’da 2, Yozgat’ta ise bir yeni mağazanın daha açılışı gerçekleştirerek bir hafta içerisinde 5 yeni bayinin açılışını gerçekleştirdi.

İstikbal Mobilya'dan yapılan açıklamaya göre, mobilya sektörünün lider kuruluşlarından İstikbal, yurt içi ve yurt dışındaki mağazalaşma faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye ve yurt dışında mobilya sektöründeki en geniş bayi ağına sahip olan İstikbal, bir hafta içerisinde beş yeni bayinin daha açılışını yaptı.

Yatak ve ev tekstili konseptine sahip İstikbal Bedding Harringay, 20 yıldan uzun bir süredir İngiltere’de faaliyet gösteren İstikbal Mobilya’nın Londra’daki 3. mağazası oldu.

Öte yandan, Belçika’nın ticaret kenti Antwerpen mağazası ise markanın yurt dışındaki 170 münhasır mağazası olma özelliğini taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstikbal Mobilya Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, 65 yıllık köklü geçmişiyle İstikbal Mobilya’nın sektördeki liderliğini koruduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin 3 ayrı ilinde bulunan 4 farklı üretim tesisi ve 3 binin üzerinde mesai arkadaşımızla hem yurt içinde hem de yurt dışında en çok tercih edilen mobilya markası olmak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

İstikbal’i hem Türkiye'de hem dünyadaki mobilya sektörünün zirvesine taşımak için bayilik ağına çok önem verdiklerini ifade eden Yörük, şunları kaydetti:

"Yenilikçi ve trendleri belirleyen bir marka olmanın verdiği özgüvenle 2022'nin ikinci yarısında da mağazacılık faaliyetlerine devam edecek ve İstikbal’i dünyanın her noktasına taşıyacağız. Bizleri bu hedefe taşıyan değerli iş ortaklarımıza, kıymetli yatırımcılarımıza, mesai arkadaşlarımıza ve İstikbal markasını tercih eden tüm tüketicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz."

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istikbal mobilya

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