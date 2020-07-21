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İstikbal Sanat Koleksiyonu; İstanbul By Devrim Erbil

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.07.2020 14:32 | Son Güncelleme

Türkiye’nin lider mobilya markası İstikbal, sanatla mobilyayı bir araya getiren çok özel bir koleksiyona imza attı.

İstikbal Sanat Koleksiyonu; İstanbul By Devrim Erbil

Türkiye’nin lider mobilya markası İstikbal, sanatla mobilyayı bir araya getiren çok özel bir koleksiyona imza attı. Resmin Şairi Devrim Erbil’in eşsiz İstanbul manzaraları, İstikbal’in tasarımlarıyla ‘İstikbal Sanat Koleksiyonu’nda bir araya geldi.
Esma Sultan Yalısı’nda gerçekleştirilen Koleksiyonun tanıtım davetine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, basın mensupları ve sanatseverler katıldı. Davete pandemi dolayısıyla Bodrum’daki evinden canlı olarak bağlanan Devrim Erbil, koleksiyona hayat veren eserlerini davetlilerle paylaştı. İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, İstikbal’in 60 yıllık deneyimi ile yurtiçi
ve yurtdışında sağladığı başarılar yanında koleksiyona dair bilgiler de paylaşarak "Sanatsal dokunuşlarla yaşam alanlarına değer katacak, estetik ve konforlu ürünler hazırladık" dedi.
Davette konuşma gerçekleştiren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal; "Şirketlerimizin büyümesini sadece finansal rakamlarla değil, kültür-sanat,tarih, spor gibi bir çok alanda projeler üretmek veya mevcut projelere destek
olmalarıyla da değerlendirmeliyiz. Hızla ilerleyen günümüz koşullarında hayatımızdaki her şey değişim ve dönüşüme uğrarken, geleceği iyi kurgulamak ve sürdürülebilir olmak için fonksiyonel, inovatif, işlevsel, teknolojik ve estetik kaygılara kulak vermemiz gerekiyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu olarak yönetimini üstlendiğimiz Erciyes Anadolu Holding ve mobilya sektöründeki en değerli markalarımızdan biri olan İstikbal Mobilya’nın da kültür, tasarım ve sanat odaklı bir projeye imza atmış olmasından dolayı son derece gurur ve mutluluk duyuyorum" dedi.
Devrim Erbil’in olağanüstü güzellikteki İstanbul manzaraları ve İstikbal’in tasarımlarıyla şekillenen İstikbal Sanat Koleksiyonu Yeditepe, Galata ve Medcezir serileriyle hem sanatseverlerin hem de yaşam alanlarını mobilya ile
özel ve farklı kılmak isteyenlerin gözdesi olacak.

İstikbal Sanat Koleksiyonu; İstanbul By Devrim Erbil

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