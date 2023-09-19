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İstiklal Caddesi’nde yangın paniği: Cadde dumanla kaplandı

19.09.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi’nde bir iş yerinin bodrum katında yangın çıktı. Cadde dumanla kaplanırken, ilk etapta çalışanların müdahale ettiği yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstiklal Caddesi’nde yangın paniği: Cadde dumanla kaplandı

Yangın, saat 09.30 sıralarında İstiklal Caddesi’nde bulunan Beyoğlu İş Merkezi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 katlı iş yerinin bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki çalışanlar yangına müdahale etmeye başladı. Çalışanlar yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinden çıkan dumanlar İstiklal Caddesi’ni kapladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken vatandaşlar o anları meraklı gözlerle izledi.

İş yeri çalışanı Ufuk Erol, ‘’2 -3 tane tüp harcadık, söndüremediğimiz için itfaiyeyi çağırdık. Dükkan kilitli, elektrikler de yangından önce kesilmişti. Yangının neden kaynaklandığını tam olarak bilmiyorum ama önce elektrikler kesildi sonra buradan duman çıktı. Biz müdahale ettik ama bizim elimizden gelen bu kadar. Merdivenin hemen altındaki dükkan yandı. Başka da bir şey yok’’ dedi.

İstiklal Caddesi’nde yangın paniği: Cadde dumanla kaplandı

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