YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

İstiklal Caddesi'ndeki ağaç ve beton saksılar kaldırıldı

15.11.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece boyunca süren çalışmaların ardından İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı.

Dün akşam ağaç ve beton saksıların kaldırılması için geçici olarak yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi, yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirlerine yönelik kararı üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, gece boyunca devam eden çalışmalar sonucunda caddedeki ağaç ve saksıları kaldırdı.

İBB görevlileri, ağaç ve saksıları vinç yardımıyla kamyonlara yükleyerek götürdü.

Çalışmalar sırasında emniyet ekipleri caddenin kullanılmasına müsaade etmedi.

Beton saksıları kaldırma ve diğer çevre düzenlemesi çalışmaları nedeniyle dün akşam yaya trafiğine kapatılan İstiklal Caddesi saat 06.00 itibarıyla yeniden yayaların kullanımına açıldı.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım günü yaşanan terör saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmiş, 81 kişi de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldıBahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı
Bodrum ve Fethiye'de güneşli hava etkili olduBodrum ve Fethiye'de güneşli hava etkili oldu
Bahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldıBahçelievler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte dağıtıldı
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Caddesi

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Kasım Salı

İmsak
06:16
Sabah
07:44
Öğle
12:54
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:16
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Severek yiyorsunuz ama hayatınızı altüst ediyor! En büyük düşmanınız

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.