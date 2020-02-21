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İstiklal Harbi Kaymakamı Akıncı’nın 1 asırlık emanetleri sergilenecek

MANİSA HABERLERİ  | 21.02.2020 11:59 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde kurtuluş savaşı yıllarında verdiği mücadeleyle düşmana karşı koyan Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın silahları ve fotoğrafları yeni Hükümet Konağında kurulacak Kahramanlık Köşesinde sergilenecek.Demirci’de 25 Aralık 1920 yılında başladığı Kaymakamlık görevi boyunca hem idari görevini sürdüren İbrahim Ethem Akıncı, bölgenin düşmandan kurtulması içinde kurduğu Demirci Akıncıları müfrezesi ile İstiklal Harbinde bölgenin sembolleşen bir ismi haline geldi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde kurtuluş savaşı yıllarında verdiği mücadeleyle düşmana karşı koyan Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın silahları ve fotoğrafları yeni Hükümet Konağında kurulacak Kahramanlık Köşesinde sergilenecek.
Demirci’de 25 Aralık 1920 yılında başladığı Kaymakamlık görevi boyunca hem idari görevini sürdüren İbrahim Ethem Akıncı, bölgenin düşmandan kurtulması içinde kurduğu Demirci Akıncıları müfrezesi ile İstiklal Harbinde bölgenin sembolleşen bir ismi haline geldi. Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın 1 asır önce düşmana karşı kullandığı tüfekler, mermiler ve fotoğraflardan oluşan emanetleri Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından oğlu Av. Burhan Cahit Akıncı’dan İstanbul’daki evinde teslim alındı. Demirci Kaymakamlığı tarafından yeni hükümet konağı girişine kurulacak Demirci Akıncıları Kahramanlık Köşesinde Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın 1 asırlık emanetleri öğrencilerin halkın görmesi amacıyla sergilenecek.
El halı dokumacılığı ile ünlenen Demirci, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın ilçede görev yaptığı esnada özel olarak dokuduğu Demirci halısı da, kurulacak olan kahramanlık köşesinde ilçe halkının beğenisine sunulacak.
Yapılan çalışmanın Demirci’nin tarihi açısında çok önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı, "Demirci’nin efsane kaymakamı, düşmana verdiği mücadele ile gönüllere taht kuran Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın 1 asır önce kullandığı silahlar ve emanetleri yıllar sonra görev yaptığı ilçede halkın ve öğrencilerin görmesi amacıyla sergilenecek olması mutluluk verici." dedi.

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