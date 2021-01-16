İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak

Kırşehir Valiliğinin ilgili bakanlıklarla koordinasyonu sonucunda Özbağ beldesindeki bir ilkokula "Şehit Musa Geredeoğlu İlkokulu", Ankara-Kayseri kara yolundaki viyadüğe "İstiklal Şehidi Geredeoğlu Musa Viyadüğü" adı verilerek vefa örneği sergilendi.

Belediye, Örcün Mahallesi'ndeki doğduğu sokağın adını da "Milli Kahraman Geredeoğlu Musa Sokağı" olarak değiştirdi.

Bu girişimler sonucu Özbağ Belediyesi Geredeoğlu Musa'nın doğduğu yer olan Kırşehir'in Özbağ beldesindeki Karşıyaka Mezarlığında sembolik mezarının bulunduğu yere anıt mezar yapılmasını kararlaştırdı.

Çocuğu olmayan şehidin yeğeni Evren Geredeoğlu, 100 yıl sonra adına İstiklal Madalyası ve Beratı düzenlenen amcasının anısının yaşatılması için Kırşehir Valiliği ve Özbağ Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumlarla temasa geçti.

Evren Geredeoğlu, AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı şehitlerinden amcasının adının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için kurumların gösterdiği duyarlılıktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Amcasının 100. ölüm yıl dönümünün ocak ayında olduğunu vurgulayan Geredeoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tarihe yetişsin diye yaklaşık 3 yıl mücadele verdim. Bu konuda bize katkılarını esirgemeyen başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Artık şehidimizin bir mezarı var. Adı, sokakta, okulda, viyadükte yaşatılıyor."

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da şehadetinin 100. yılında Geredeoğlu Musa'nın adının yaşatılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeğenlerinin gayretleri ve devletin vefasıyla şehidin adının farklı yerlere verildiğini dile getiren Kılıçaslan, "100 yıl sonra şehidimize madalyası ve beratının verilmesi, adının yaşatılması, biz şehit aileleri adına mutluluk verici. Şehidimizi unutmadıklarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.