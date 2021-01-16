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İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak

16.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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İstiklal kahramanı şehit Geredeoğlu Musa için beldesinde anıt mezar yaptırılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde 1921 yılında çetelere karşı yürütülen askeri mücadelede şehit düşen ve 100 yıl sonra madalyası yakınlarına verilen Geredeoğlu Musa'nın anısı anıt mezarda yaşatılacak.

Çocuğu olmayan şehidin yeğeni Evren Geredeoğlu, 100 yıl sonra adına İstiklal Madalyası ve Beratı düzenlenen amcasının anısının yaşatılması için Kırşehir Valiliği ve Özbağ Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurumlarla temasa geçti.

Bu girişimler sonucu Özbağ Belediyesi Geredeoğlu Musa'nın doğduğu yer olan Kırşehir'in Özbağ beldesindeki Karşıyaka Mezarlığında sembolik mezarının bulunduğu yere anıt mezar yapılmasını kararlaştırdı.

Belediye, Örcün Mahallesi'ndeki doğduğu sokağın adını da "Milli Kahraman Geredeoğlu Musa Sokağı" olarak değiştirdi.

Kırşehir Valiliğinin ilgili bakanlıklarla koordinasyonu sonucunda Özbağ beldesindeki bir ilkokula "Şehit Musa Geredeoğlu İlkokulu", Ankara-Kayseri kara yolundaki viyadüğe "İstiklal Şehidi Geredeoğlu Musa Viyadüğü" adı verilerek vefa örneği sergilendi.

Evren Geredeoğlu, AA muhabirine, Kurtuluş Savaşı şehitlerinden amcasının adının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için kurumların gösterdiği duyarlılıktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Amcasının 100. ölüm yıl dönümünün ocak ayında olduğunu vurgulayan Geredeoğlu, şunları kaydetti:

"Bu tarihe yetişsin diye yaklaşık 3 yıl mücadele verdim. Bu konuda bize katkılarını esirgemeyen başta Valiliğimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim. Artık şehidimizin bir mezarı var. Adı, sokakta, okulda, viyadükte yaşatılıyor."

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan da şehadetinin 100. yılında Geredeoğlu Musa'nın adının yaşatılmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Yeğenlerinin gayretleri ve devletin vefasıyla şehidin adının farklı yerlere verildiğini dile getiren Kılıçaslan, "100 yıl sonra şehidimize madalyası ve beratının verilmesi, adının yaşatılması, biz şehit aileleri adına mutluluk verici. Şehidimizi unutmadıklarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza, Valimize çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

- İstiklal Madalyası ve Beratı verilmişti

İstiklal şehidinin yeğenleri Mehmet Ali Memiş ve Evren Geredeoğlu, Osmanlı Devleti döneminde Gazze ve Süveyş Kanalı'nda askerliğini yaparken İngilizlere esir düşen, Kurtuluş Savaşı'nda 7 ay gönüllü askerlik yapan ve çetelere karşı mücadele ederken şehit olan amcalarının mezar yerinin tespiti için Milli Savunma Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmuştu.

Bakanlıktan gönderilen cevapta, Geredeoğlu Musa'ya ait bir mezar yeri bulunamadığı ifade edilerek, Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstiklal Madalyası ve Beratı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirilmiş, madalya ve beratı yeğeni Mehmet Ali Memiş teslim almıştı.

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