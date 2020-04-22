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İstiklal Marşı anons sisteminden yayınlanacak

KASTAMONU HABERLERİ  | 22.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediyesi, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde İstiklal Marşını anons sisteminde okunacağını duyurdu.Korona virüs tedbirleri kapsamında TBMM’nin 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evde kutlanacağı açıklanmıştı.

Kastamonu Belediyesi, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde İstiklal Marşını anons sisteminde okunacağını duyurdu.
Korona virüs tedbirleri kapsamında TBMM’nin 100’üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının evde kutlanacağı açıklanmıştı. Bu çerçevede tüm Türkiye’nin 23 Nisan Perşembe günü saat 21.00’da İstiklal Marşı’nı balkonlarda söyleyeceği bir etkinlik oluşturulduğu da kamuoyuna duyuruldu.
Kastamonu Belediyesi bu çerçevede TBMM’nin kuruluşunun 100’üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda anons sisteminden İstiklal Marşı’nın çalınacağını duyurdu.
Belediye Başkanı Opr. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu’nun talimatıyla tüm hazırlıklar yapıldı. Belediye’den yapılan duyuruda 23 Nisan Perşembe gecesi saat 21.00’da tüm Kastamonulular balkonlara İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan coşkuyla söylemeye davet edildi.
Belediye sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şehir merkezinde birliktelik olması adına İstiklal Marşı’nın yayınının saat 21.00’da anons sisteminden yapılacağı belirtildi.
Kastamonu Belediyesi ayrıca bireysel video çeken takipçilerine #100YAŞINDAYİZ etiketiyle paylaşım yapmaları ricasında bulundu ve bu videolardan özel bir klip hazırlanacağını bilgisini de paylaştı.

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