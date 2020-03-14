İstiklal Marşı okuma yarışmasındaki ödülünü Mehmetçiğe bağışladı

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye girerek kazandığı ödülü Mehmetçik vakfına bağışlayan lise öğrencisinin duyarlı davranışı takdir topladı.

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının kabulü etkinlikleri kapsamında kaymakamlık tarafından düzenlenen İstiklal marşı okuma yarışmasında dereceye giren lise öğrencisi Gökhan Tokpınar, yarışmada kazandığı altını bozdurarak Mehmetçik vakfına bağışladı.

Öğrencinin bu duyarlı ve anlamlı davranışı İlçe kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Remzi Ergü tarafından büyük takdir aldı.

“Ödül için yarışmadım”

Lise kategorisinde yapılan yarışmada ilçe birincisi olan Şehit Mesut Alcı Anadolu Lisesi 12. Sınıf öğrencisi Gökhan Tokpınar, kendisine takdim edilen ödülü “İstiklal şairimizin ödül için yazmadığı İstiklal Marşını bende ödül için okumadım. Ödülümü Mehmetçik Vakfına bağışlıyorum” dedi.

“Asım’ın nesline yakışır tavır”

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili öğrenciyi tebrik ve takdir ederek, Asım’ın nesline yakışır tavır sergileyen öğrencimizin ailesine, öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Öğrencimizin davranışıyla bizlere 100 yıl önceki duygu ve ruhu yaşattı” dedi"

Makamında öğrenciyi ağırlayan Belediye Başkanı Remzi Ergü, “Öğrenci kardeşimiz bu duyarlı davranışıyla hepimizi duygulandırmış ve onurlandırmıştır. Bizde bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Topluma bu denli duyarlı bireyler yetiştiren ailesine ve öğretmenlerine ayrıca teşekkür ediyoruz” diyerek çeşitli hediyeler verdi.

