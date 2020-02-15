Samsun’un Alaçam ilçesinde İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü çerçevesinde düzenlenen İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenledi.“Gönülden Dile Gelen İstiklal Marşımız” adıyla düzenlenen yarışma Alaçam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında yapıldı. Okul Müdürü Adem Çavuş yaptığı konuşmada, “Bir milleti millet yapan özelliklerin tamamına ortak değerler denir. Milli marşlarda her toplumun kendine ait olan ortak değerlerinden biridir. Bayrak ve vatan sevgisinin bir tezahürü olan milli marşlar, milli duyguların en güzel ifade edildiği mısralardır. İşte, İstiklal Marşımızda bizleri her okuduğumuzda yeniden heyecanlandırmakta, milli duygularımıza tercüman olmaktadır" dedi.

Okul idareci, öğretmen ve velilerinin de katıldığı yarışma sonucunda jüri tarafından ilk dörde giren öğrenciler belirlendi. Yarışmada başarı gösteren öğrencilere ödülleri okul öğretmenleri tarafından takdim edildi. Yarışmada, Elif Rana Kaya birinci, Canan Keskin ikinci, Zehranur Türk üçüncü ve Kadir Çavuş ise dördüncü oldu.

