İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması

Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arasında düzenlenen “İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışması” Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

25 ilkokulun katılımıyla gerçekleşen yarışmada 1.liği İsmet İnönü İlkokulundan Aybüke Kaplan alırken, 2.liği Kızılırmak İlkokulundan Eminenur Kaya, 3.lüğü ise Fevzi Çakmak İlkokulundan Melike Yılmaz elde etti.

Duygusal anların da yaslandığı program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu yaptığı konuşmada, “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yıldönümü münasebetiyle düzenlediğimiz bu yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyorum. İstiklal Marşı’mızın Türk milleti için ne kadar önem ifade ettiğini hepimiz biliyoruz. Bu eseri ezberleyen tüm öğrenciler gönüllerimizin birincileridir. Ancak bunun bir yarışma olduğunun unutulmamasını ve yarışma sonunda dereceye giremeyen öğrencilerimizin asla üzülmemelerini belirtmek istiyorum” dedi.

Ardından yarışmaya katılan tüm öğrencilere madalya ve katılım belgesi verilerek program sona buldu. Düzenlenen programa Şube Müdürü Yüksel Aydın, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

